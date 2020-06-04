2020-06-04T15:31:30+03:00
Общество

Жителей Челябинска просят не посещать храмы и кладбища на Троицу

Власти боятся, что это может привести к новой вспышке коронавируса
Лидия ПЕСКОВА
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Будут ли закрывать ворота кладбищ, в мэрии не уточняют.Будут ли закрывать ворота кладбищ, в мэрии не уточняют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой весной из-за коронавируса южноуральцы не смогли сходить на погосты в Родительский день. Кладбища по всей области были закрыты. Но священники успокаивали православных: еще успеете проведать умерших в Троицу. Однако власти Челябинска снова просят не торопиться с посещением кладбищ.

— В условиях режима повышенной готовности просим челябинцев отказаться от посещения погостов и храмов, а также не принимать участие в массовых мероприятиях во время празднования Троицы. Просим соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, — говорят в администрации города.

Будут ли закрывать ворота кладбищ, в мэрии не уточняют.

Троица — один из главных православных праздников. Иногда его еще называют днем сошествия Святого Духа. Троица отмечается каждый год в разное время. В 2020 году православные отмечают Пасху 19 апреля, если отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 7 июня — это и будет День Святой Троицы.

Богослужение с участием прихожан на Пасху в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска обернулось вспышкой коронавируса. Власти надеются, что на этот раз горожане встретят Троицу дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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