Лунное затмение 5 июня: когда смотреть в Челябинской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:41:22+03:00

В астрокомплексе рассказали, в какое время южноуральцам лучше наблюдать лунное затмение 5 июня

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Завтра, 5 июня, жители Челябинской области смогут наблюдать второе в этом году лунное затмение. Начнется оно в 22.45, а закончится в 02.04. В максимальную фазу лунное затмение 5 июня вступит в 00.25 — в тени будет примерно 57% диска Луны.

— Свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край ночного светила немного потемнеет. Но заметить это потемнение невооруженным глазом будет невозможно, — рассказала изданию «Полит74» директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.

Лунное затмение 5 июня будет плохо видно, поскольку оно полутеневое, то есть Луна будет проходить через полутень Земли. Естественный спутник Земли не поменяет свой цвет, лишь чуть-чуть потускнеет. Но все же затмение можно будет разглядеть в бинокль или небольшой телескоп.

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ИСТОЧНИК KP.RU