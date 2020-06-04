ВТБ Лизинг предлагает новые Volkswagen Polo и Jetta на выгодных условиях

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:12:04+03:00

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и российское представительство марки Volkswagen представляют специальные условия для приобретения автомобилей Polo и Jetta 2020 года выпуска в лизинг. Акция действует до 31 августа 2020 г.

Новый Volkswagen Polo выходит на рынок в четырех комплектациях с тремя бензиновыми двигателями на выбор. В соответствии с условиями акции стоимость автомобиля начинается от 792 900 рублей с НДС. При авансе в размере 40% и сроке лизинга 1 год ежемесячный платеж составит всего 33,9 тыс. рублей. При этом удастся дополнительно сэкономить 69,6 тыс. рублей за счет возврата уплаченных налогов.

Для приобретения в лизинг Volkswagen Polo предыдущей модификации 2019 и 2020 гг. выпуска также доступно выгодное предложение. Впервые корпоративные скидки на эту модель суммируются с розничными акциями и составляют от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации. При стоимости автомобиля 798 900 рублей с НДС, авансе 40% и сроке лизинга 1 год экономия может составить 118,8 тыс. рублей.

При заказе новой Volkswagen Jetta, продажи которой стартовали в России в конце мая, выгода составит 10% от рекомендованной розничной цены. При покупке в лизинг автомобиля стоимостью 1 485 000 рублей, включая НДС (в соответствии со спецусловиями), авансе 40% и сроке лизинга 1 год можно дополнительно сэкономить 147,6 тыс. рублей.

«ВТБ Лизинг сотрудничает с ООО «Фольксваген Групп Рус» с 2012 года. Седаны Volkswagen с 2018 года занимают первые строчки в корпоративных продажах автомобилей своего класса. В прошлом году мы заняли одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле марки. Клиенты выбирают эти машины за высокий уровень качества конструктивной сборки и потребительские качества. Мы рады предоставить привлекательные условия для их приобретения и рассчитываем на дальнейший рост продаж», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).