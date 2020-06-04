2020-06-04T15:51:05+03:00
Происшествия

Отцу, убившему новорожденного сына в Челябинской области, дали 16 лет

Все эти годы 30-летний мужчина проведет в колонии строгого режима
Лидия ПЕСКОВА
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Остаток молодости мужчина проведет за решеткой.Остаток молодости мужчина проведет за решеткой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинской области осужден 3-летний мужчина, который по пьяни убил новорожденного сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Трагедия разыгралась в декабре 2019 года, за две недели до Нового года, когда во многих домах уже ставили елки и готовили подарки детям.

— Следствием и судом установлено, что в вечернее время 19 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к сожительнице, схватил месячного сына и ударил его головой об пол, — коротко говорят о преступлении в Следственном комитете.

Суд назначил убийце 16 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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