2020-06-04T17:05:38+03:00
Общество

Тест в работе: в Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медуниверситета

Незадолго до смерти у женщины взяли анализы на COVID-19
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Женщина обратилась за помощью за ночь до смертиЖенщина обратилась за помощью за ночь до смертиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Анализы на COVID-19 в работе: в Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета. Уважаемая коллегами специалистка проработала в медицине 14 лет.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на 4 июня

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Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, женщина достаточно поздно обратилась за помощью к врачам. В ночь на 4 июня сотрудницу госпитализировали с внебольничной пневмонии и уже сегодня днем 45-летняя женщина умерла. Ранее у нее взяли анализы на COVID-19.

Ведомство, а также администрация Южно-Уральского государственного медицинского университета выражает соболезнования семье медика и ее близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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