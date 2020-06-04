Тест в работе: в Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медуниверситета

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:05:38+03:00

Женщина обратилась за помощью за ночь до смерти Фото: Валентина ВАГАНОВА

Незадолго до смерти у женщины взяли анализы на COVID-19

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Анализы на COVID-19 в работе: в Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета. Уважаемая коллегами специалистка проработала в медицине 14 лет.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на 4 июня 00:00 00:00

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, женщина достаточно поздно обратилась за помощью к врачам. В ночь на 4 июня сотрудницу госпитализировали с внебольничной пневмонии и уже сегодня днем 45-летняя женщина умерла. Ранее у нее взяли анализы на COVID-19.

Ведомство, а также администрация Южно-Уральского государственного медицинского университета выражает соболезнования семье медика и ее близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU