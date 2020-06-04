В одной из кризисных квартир Челябинска родился ребенок

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:59:00+03:00

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Одно из самых необычных мест для рождения: в одной из кризисных квартир Челябинска на свет появился ребенок. Из-за преждевременных родов, мать мальчика, 22-летняя Марина С., родила его прямо в туалете.

По информации сайта hornews.com, девушка осталась сиротой еще в 10 лет. После выпуска из интерната, она выучилась на штукатура маляра, но не смогла устроится на работу. Ее поддерживал ее молодой человек Егор, однако после встречи с его семьей, парень сбежал и больше на связь не выходил.

После этого, женщина отправилась жить в челябинский кризисный центр «Дом помощи» и начала работать на заводе по переработке ТБО. В одной из смен ей стало плохо, а уже через пару дней Марина сделала тест на беременность, который оказался положительным.

— Я очень испугалась. Боялась, что останусь одна. Это ребенок Егора, но мы расстались, я не знаю, где он. Поэтому сначала я хотела сделать аборт. Но меня отговорили подруги в центре, — рассказала Марина.

Уже в этом году, девушка оказалась в квартире центра «Берег», волонтеры которого помогли ей получить женскую консультацию. Медики решили положить ее в роддом 7 мая, однако роды прошли преждевременно.

— У меня начались колики в боку. Я пошла в туалет, там все и случилось — родила в туалете. Больно не было. Ребенок сначала помолчал, а потом открыл глаза и заплакал, — сбивчиво рассказала Марина.

Скорую вызвала присутствовавшая в квартире соседка — мальчик Кирилл оказался здоровым. Волонтеры центра помогли оформить документы и полис на ребенка, а также сейчас помогают Марине с оформлением материнского капитала.

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ИСТОЧНИК KP.RU