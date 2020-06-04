Минздрав выпустил новые рекомендации по диагностике и лечению COVID-19

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:03:39+03:00

В списке есть и перечень специальных препаратов, как новых, так и старых

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Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовили новые рекомендации по диагностике и лечению COVID-19. Среди новых и самых важных разделов — перечень препаратов для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщают журналисты KP.ru, эксперты отмечают, что пока нет однозначных выводов о том, что эти лекарства могут эффективно работать против возбудителя COVID-19. Поэтому даже несмотря на рекомендации, врачи могут использовать эти препараты только в случае, если вероятность его пользы для пациента будут выше, чем возникновения побочных эффектов.

В списке, помимо ранее обсуждаемых антималярийных лекарств, указан фавипиравир — изначально японская разработка, на основе которого российские ученые создали свой аналог, который показал предварительные успешные результаты.

Кроме того в рекомендациях также упомянуты новые меры по использованию антималярийных препараты, в частности гидроксихлорохина. Ранее мировые эксперты отметили, что такие вещества наоборот увеличивают смертность, но в минздраве посоветовали использовать их в низких дозах на тех пациентов, которые не страдают проблемами с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU