Погода в Челябинске на 5 июня 2020: лето идет на взлет
Это точно, и вы не ошиблись: в городе постепенно теплеет. К следующей среде температура поднимется выше +30 градусов. Но погода будет меняться плавно и медленно. Вот какая, к примеру, она будет завтра, 5 июня 2020 года.
По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в городе всего +3...+5 градусов. А уже днем воздух прогреется до +21...+23.
В Челябинске будет облачно, но без осадков. Ветрено, но без сильных порывов.
Из неприятного: в городе НМУ. Сегодня утром челябинцы уже жаловались на выбросы в атмосферу. По прогнозу синоптиков, завтра нас ждет то же самое.
Завтра же отмечают Всемирный день окружающей среды. Но этот праздник вряд ли поможет изменить ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU