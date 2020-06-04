Погода в Челябинске на 5 июня 2020: лето идет на взлет

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:23:26+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Челябинске 5 июня 2020 года

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Это точно, и вы не ошиблись: в городе постепенно теплеет. К следующей среде температура поднимется выше +30 градусов. Но погода будет меняться плавно и медленно. Вот какая, к примеру, она будет завтра, 5 июня 2020 года.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в городе всего +3...+5 градусов. А уже днем воздух прогреется до +21...+23.

В Челябинске будет облачно, но без осадков. Ветрено, но без сильных порывов.

Из неприятного: в городе НМУ. Сегодня утром челябинцы уже жаловались на выбросы в атмосферу. По прогнозу синоптиков, завтра нас ждет то же самое.

Завтра же отмечают Всемирный день окружающей среды. Но этот праздник вряд ли поможет изменить ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU