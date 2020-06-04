Павел Дуров поддержал идею разблокировки Telegram в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:40:21+03:00

По мнению предпринимателя, это поможет в развитии инноваций в стране Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Основатель Telegram Павел Дуров выступил в поддержку разблокировки популярного мессенджера в России. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

Как сообщают журналисты KP.ru, по мнению предпринимателя это не только позволит свободно общаться российским пользователям, но и также положительно повлияет на развитие инноваций и нацбезопасности страны. Кроме того, Дуров также напомнил, что команда разработчиков не допускает распространения экстремистской информации, из-за чего ранее и был заблокирован мессенджер.

— При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, — отметил Дуров.

Ранее Тумусов и Ионин выступили с предложением разблокировать Telegram, поскольку именно в этом мессенджере многие страны стали публиковать официальную информацию о ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU