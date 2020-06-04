В сети появился портал для голосования по поправкам в Конституцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:59:19+03:00

Отдать свой голос можно будет по интернету или на своем участке

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2020og.ru — именно на этом сайте можно будет дистанционно проголосовать по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно через интернет с 25 по 30 июня или придя на свой участок 1 июля.

Как сообщают журналисты KP.ru, дистанционно можно будет проголосовать только с подтвержденным аккаунтом на портале Госуслуг. Там же уже в скором времени появится специальный блок. Кроме того, через интернет смогут проголосовать люди, зарегистрированные на сайте мэра и правительства Москвы.

— Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно, — приводит текст документа ТАСС.

Также из-за пандемии будут изменения и в приеме граждан в живую. На участок будут пускать больше 12 человек в час, а на входе горожанам выдадут маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU