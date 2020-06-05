Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 2020: три смерти за одни сутки
Минздрав Челябинской области сообщает, что на утро 5 июня в регионе подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 131 свежий случай.
Минздрав впервые сообщает сразу о трех погибших: от коронавируса умерли две мужчин 68 и 72 лет, а также 65-летняя женщина. Ни у кого из не было особо тяжких хронических заболеваний. Основной причиной смерти стал ковид. Один погибший мужчина из Миасса, еще два пациента - из Челябинска.
Всего погибших от коронавируса в регионе 52 человека.
За прошедшие сутки выписано всего 111 человек. Под наблюдением докторов остаются 1884 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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