2020-06-05T09:26:41+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 2020: три смерти за одни сутки

Минздрав региона озучил свежую сводку
Лидия ПЕСКОВА
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Вновь заболевших все еще больше, чем тех, кто поправился.Вновь заболевших все еще больше, чем тех, кто поправился.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Минздрав Челябинской области сообщает, что на утро 5 июня в регионе подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 131 свежий случай.

Минздрав впервые сообщает сразу о трех погибших: от коронавируса умерли две мужчин 68 и 72 лет, а также 65-летняя женщина. Ни у кого из не было особо тяжких хронических заболеваний. Основной причиной смерти стал ковид. Один погибший мужчина из Миасса, еще два пациента - из Челябинска.

Всего погибших от коронавируса в регионе 52 человека.

За прошедшие сутки выписано всего 111 человек. Под наблюдением докторов остаются 1884 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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