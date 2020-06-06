Молодежный театр Челябинска отправится на «Большие гастроли — онлайн»

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:02:50+03:00

Спектакль «Бунин. Рассказы» — это семь историй о любви, предательстве и смерти. Фото: Челябинский Молодёжный театр

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Молодежка первой из челябинских театров отобрана на всероссийский проект «Большие гастроли — онлайн». Он позволяет зрителям увидеть постановки отечественных и зарубежных театров, не выходя из дома. В воскресенье, 7 июня, Молодежный театр покажет многомиллионной аудитории спектакль «Бунин. Рассказы» режиссера Ивана Миневцева.

— Мы рады представить свой спектакль в таком масштабном проекте. Это важно и для театра, и для артистов, поскольку сейчас нет возможности увидеть зрителей вживую, а преимущество проекта именно в том, что спектакль посмотрит огромная, колоссальная аудитория. С удовольствием мы работали над этим спектаклем и благодарим организаторов за внимание к нему. Желаем всем приятного просмотра, — говорит директор театра Галина Братышева.

Спектакль «Бунин. Рассказы» был поставлен четыре года назад по семи рассказам из цикла «Темные аллеи» Ивана Алексеевича Бунина. Это семь историй о любви, предательстве и смерти. Постановка была представлена на IV Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» в Омской области, где завоевала приз зрительских симпатий.

Посмотреть спектакль можно 7 июня в 21:00. Для просмотра нужно подписаться на YouTube-канал «Большие гастроли» или на группу любой соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU