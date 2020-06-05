Школьница из Магнитогорска чуть не погибла от удара током, когда делала селфи

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:01:33+03:00

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Две подруги-школьницы из Магнитогорска решили сделать необычное селфи и отправились в поисках подходящего кадра на железную дорогу. Там подружки залезли на вагон поезда. Но съемки чуть было не закончились гибелью одной из школьниц.

— 14-летняя девочка задела высоковольтные провода и получила удар током, — рассказали в магнитогорском линейном отделе полиции Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Школьница не погибла, но получила значительные ожоги тела. Кроме того, при падении с высоты девочка заработала высотные травмы.

Сейчас ребенка выхаживают в больнице.

На родителей школьниц составили протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кстати, у покалеченной девочки есть только папа-пенсионер. Мама школьницы умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU