«Как бы не заразиться!» Жители Челябинка пожаловались на большое скопление людей в МФЦ

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:38:41+03:00

Что на это ответили в мэрии

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинска продолжают выкладывать в социальные сети фотографии и видеоролики из МФЦ. Так как многофункциональные центры рассчитаны на большой поток посетителей, здесь с трудом удается держать социальную дистанцию на расстоянии полутора метров. Больше всего претензий к МФЦ на улице Труда, который является самым большим в Челябинске.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня 00:00 00:00

Однако в администрации города говорят, что власти делают все возможное для безопасности горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783253" frameborder="0"></iframe> МФЦ на Труда, очень много людей..Видео: читатель КП-Челябинск.

— Одновременно внутри находятся не более 200 человек. Температуру у всех измеряют на входе. Если у посетителя нет с собой маски, ее выдадут тут же бесплатно. Сотрудники МФЦ строго следят за соблюдением социальной дистанции и помогают посетителям ориентироваться, — замечают в пресс-службе мэрии.

МФЦ на Труда каждые сутки посещают более трех тысяч челябинцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU