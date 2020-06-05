«Как бы не заразиться!» Жители Челябинка пожаловались на большое скопление людей в МФЦ
Жители Челябинска продолжают выкладывать в социальные сети фотографии и видеоролики из МФЦ. Так как многофункциональные центры рассчитаны на большой поток посетителей, здесь с трудом удается держать социальную дистанцию на расстоянии полутора метров. Больше всего претензий к МФЦ на улице Труда, который является самым большим в Челябинске.
Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня
Однако в администрации города говорят, что власти делают все возможное для безопасности горожан.
МФЦ на Труда, очень много людей..Видео: читатель КП-Челябинск.
— Одновременно внутри находятся не более 200 человек. Температуру у всех измеряют на входе. Если у посетителя нет с собой маски, ее выдадут тут же бесплатно. Сотрудники МФЦ строго следят за соблюдением социальной дистанции и помогают посетителям ориентироваться, — замечают в пресс-службе мэрии.
МФЦ на Труда каждые сутки посещают более трех тысяч челябинцев.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU