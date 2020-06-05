Хозяин частной пивоварни из Челябинской области пострадал на пожаре в своем заведении

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:08:50+03:00

Из огня вынесли девять баллонов с газом. Снимок - архивный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Инцидент произошел около пяти часов дня 4 июня в Кыштыме. На улице Нязепетровской загорелась частная пивоварня. Хозяин заведения с серьезными ожогами доставлен в больницу. Его имущество спасли пожарные.

— На вызове работали четыре машины и 17 пожарных. Спасателям удалось предотвратить взрыв. Из огня вынесли девять баллонов с газом. Частично сгорела крыша, где находится пивоварня, — рассказала КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.

По словам представителя МЧС, воспламенение началось в бытовом помещении. Причиной возгорания могла быть утечка газа. Когда его концентрация стала слишком большой, малейшей искры или короткого замыкания оказалось достаточно, чтобы все вокруг загорелось.

Точную причину установят дознаватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU