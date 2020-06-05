2020-06-05T13:56:30+03:00
Общество

Домохозяйка из Челябинской области выиграла автомобиль

Счастье принес лотерейный билет
Лидия ПЕСКОВА
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Марка машины не сообщается.Марка машины не сообщается.Фото: Рамиль Галиев
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Любовь Медведева из Челябинской области утверждает, что лотерейный билетик они с супругом купили по случаю. И практически сразу про него позабыли. А спустя месяц во время уборки женщина нашла билет и решила проверить результаты розыгрыша. Оказалось, семья выиграла автомобиль.

Такую историю рассказывает на своем сайте организатор известной лотереи. Правда, других подробностей про семью победителей и даже марку машины стоимостью 700 тысяч организаторы не сообщают.

Если верить рассказу, Любовь Медведева — домохозяйка. Дни напролет она тратит себя на благо семьи, а по вечерам читает романы и смотрит кино с супругом.

Будем надеяться, что машина заставит их выйти из дома и выбраться дальше киоска, где и был куплен счастливый билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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