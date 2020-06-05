Домохозяйка из Челябинской области выиграла автомобиль
Любовь Медведева из Челябинской области утверждает, что лотерейный билетик они с супругом купили по случаю. И практически сразу про него позабыли. А спустя месяц во время уборки женщина нашла билет и решила проверить результаты розыгрыша. Оказалось, семья выиграла автомобиль.
Такую историю рассказывает на своем сайте организатор известной лотереи. Правда, других подробностей про семью победителей и даже марку машины стоимостью 700 тысяч организаторы не сообщают.
Если верить рассказу, Любовь Медведева — домохозяйка. Дни напролет она тратит себя на благо семьи, а по вечерам читает романы и смотрит кино с супругом.
Будем надеяться, что машина заставит их выйти из дома и выбраться дальше киоска, где и был куплен счастливый билет.
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ИСТОЧНИК KP.RU