Челябинский суд отклонил иск против Натальи Котовой и Алексея Текслера

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:42:48+03:00

Истец настаивал на присутствии двух глав на заседании Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Советский райсуд Челябинска отклонил иск к мэру Наталье Котовой и губернатору Алексею Текслеру об отмене результатов конкурса по выборам главы города в 2019 году. Инициатором разбирательства выступил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

— Сегодня в Советском районном суде Челябинска вынесено решение по административному делу по иску Ярослава Щербакова к Челябинской городской Думе, Конкурсной комиссии <…>, губернатору региона Алексею Текслеру о признании решения незаконным, в удовлетворении исковых требований которым было отказано. Решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию, — рассказали в пресс-службе суда.

При этом, ранее суд удовлетворил ходатайство Ярослава Щербакова. Таким образом политик смог вызвать в суд мэра Наталью Котову и губернатора Алексея Текслера, однако оба не смогли присутствовать лично.

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ИСТОЧНИК KP.RU