2020-06-05T19:19:19+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 6 июня 2020: никто не жалуется на лето

Какой будет погода 6 июня 2020 в Челябинске
Лидия ПЕСКОВА
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В городе солнечно и тепло.В городе солнечно и тепло.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Челябинской области установилась солнечная и сухая погода. К тому же жаркая — настоящее лето. Под стать погоде и праздники. Так в России, к примеру, в 1799 году 6 июня родился Александр Пушкин — солнце русской поэзии. А в Америке в 1882 году запатентовали электроутюг.

А теперь о погоде в Челябинске на 6 июня 2020 года серьезно.

По прогнозу Челябинского Гидрометцентра, грядущей ночью в областном центре +5...+7 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +26 градусов. Ветерок — слабый, облака — легкие. Красота.

Напомним, лето идет на взлет. И уже к середине следующей недели температура поднимется до +32 градусов. Дождей и холода на картах синоптиков пока не видно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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