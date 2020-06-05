Евгений Тефтелев останется под домашним арестом до августа

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:42:51+03:00

В марте 2020 года, экс-мэра освободили под домашний арест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В СИЗО останется и второй фигурант дела - Евгений Пашков

Изменить размер текста: A A

Задержан на все лето: Центральный райсуд Челябинска продлили срок домашнего ареста экс-мэру города Евгению Тефтелеву на два месяца. В СИЗО также до августа останется второй фигурант дела — бывший начальник управления капстроительства Евгений Пашков.

Как сообщили в суде никаких новых обвинений к экс-мэру не выдвигалось. При этом в пресс-службе отметили, что сторона Тефтелева, как и сам бывший глава города никак не возражали против продления ареста.

Напомним, что судебные заседания по делу экс-мэра и начальника управстроя идут еще с декабря 2019 года. Тефтелева подозревают в получении взяток от городских строительных компаний. С марта 2020 года экс-мэр находится под домашним арестом, благодаря сотрудничеству со следствием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU