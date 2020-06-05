2020-06-05T19:42:51+03:00
Общество

Евгений Тефтелев останется под домашним арестом до августа

В СИЗО останется и второй фигурант дела - Евгений Пашков
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
В марте 2020 года, экс-мэра освободили под домашний арестВ марте 2020 года, экс-мэра освободили под домашний арестФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Задержан на все лето: Центральный райсуд Челябинска продлили срок домашнего ареста экс-мэру города Евгению Тефтелеву на два месяца. В СИЗО также до августа останется второй фигурант дела — бывший начальник управления капстроительства Евгений Пашков.

Как сообщили в суде никаких новых обвинений к экс-мэру не выдвигалось. При этом в пресс-службе отметили, что сторона Тефтелева, как и сам бывший глава города никак не возражали против продления ареста.

Напомним, что судебные заседания по делу экс-мэра и начальника управстроя идут еще с декабря 2019 года. Тефтелева подозревают в получении взяток от городских строительных компаний. С марта 2020 года экс-мэр находится под домашним арестом, благодаря сотрудничеству со следствием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Тефтелев останется под домашним арестом до августа
В Челябинске началась подготовка к Параду Победы
Погода в Челябинске на 6 июня 2020: никто не жалуется на лето
Челябинский суд отклонил иск против Натальи Котовой и Алексея Текслера
Новые жертвы: у двух сотрудников психоневрологического интерната в Челябинской области обнаружен COVID-19
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Tele2 завоевала шесть наград на конкурсе «Серебряный Меркурий»
Челябинский зоозащитник рассказал Владимиру Путину о фотографах-живодерах и спасении львенка Симбы
Потасовка с полицией в Магнитогорске заинтересовала Следственный комитет
На 60 тысяч тонн меньше: губернатор осмотрел рекультивацию свалки в Челябинске
«Настоящий рок-н-ролл!» Челябинского урбаниста воодушевил переезд храма в здание ночного клуба
Домохозяйка из Челябинской области выиграла автомобиль
Хозяин частной пивоварни из Челябинской области пострадал на пожаре в своем заведении
«Как бы не заразиться!» Жители Челябинка пожаловались на большое скопление людей в МФЦ
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Предложения Текслера вошли в национальный план восстановления экономики
Школьница из Магнитогорска чуть не погибла от удара током, когда делала селфи
В полиции объяснили, почему силовик бил дубинкой человека без маски в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 2020: три смерти за одни сутки
Озерск получит 100 миллионов рублей на дороги, парки и дворы