2020-06-05T21:17:02+03:00
Общество

В Челябинской области от коронавируса погиб еще один медработник

Женщина умерла через несколько дней после своего дня рождения
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Под медицинским наблюдением остаются еще семь человекПод медицинским наблюдением остаются еще семь человекФото: Валентина ВАГАНОВА
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Жертвы среди медиков продолжаются: В Челябинской области от коронавируса погибла сотрудница медучреждения. Погибшая от COVID-19 работала в врачебной лаборатории села Сарафаново.

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По информации от регионального минздрава, женщине стало плохо через несколько суток после празднования своего дня рождения. Ее госпитализировали с пневмонией, вызванной COVID-19, однако уже в медучреждении сотрудница умерла.

Сейчас в списке контактных семь человек — все сейчас также госпитализированы с воспалением, один с подтвержденным коронавирусом. Среди них есть родственники, коллеги и друзья погибшей. Также на месте работы женщины проведена санитарная обработка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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