2020-06-06T08:18:57+03:00
Общество

Власти объяснили, почему в центре Челябинска вырубят клены и липы

Планируется убрать 37 деревьев
Валентина ВАГАНОВА
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Эти деревья уже не спасти. Фото: администрация ЧелябинскаЭти деревья уже не спасти. Фото: администрация Челябинска
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На этих выходных в центре Челябинска будут рубить деревья. Но переживать не стоит — убирать будут только погибшие деревья. Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров лично прогулялся с журналистами по центральным улицам и показал, какие насаждения подлежат вырубке. Это 37 засохших лип и ясенелистных кленов на улице Кирова и проспекте Ленина.

У некоторых деревьев есть ветки с зелеными листочками, отчего жители думают, что они здоровы, и их безжалостно вырубают. Однако это не так, уверяет Александр Егоров. Убирают только те деревья, что признаны погибшими специалистами-дендрологами.

— Стоит сухое дерево, и одна веточка зеленая. В следующем году она уже засохнет, поэтому такое дерево нет смысла оставлять. Еще один момент — спил. Дерево может быть на спиле нормальное, не гнилое, но в остальном полностью сухое, — объясняет замглавы.

Так помечено дерево, которое подлежит сносу. Фото: администрация Челябинска

Так помечено дерево, которое подлежит сносу. Фото: администрация Челябинска

В воскресенье, 7 июня, на нечетной стороне проспекта Ленина, на участке от Лесопарковой до Васенко, уберут 21 больную липу. На освободившееся место посадят новые крупномеры, также на всем проспекте уложат рулонный газон.

На улице Кирова в районе цирка спилят 16 сорных ясенелистных кленов, а еще проредят поросль, которая мешает расти кустарнику. После чего планируют восстановить и продлить живую изгородь из кизильника, а на газоне, разделяющем тротуар и дорогу, постелить газон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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