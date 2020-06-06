Пострадала пассажирка: в Челябинске маршрутка протаранила иномарку

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:38:59+03:00

На место приехали ГИБДД и две бригады скорой помощи

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На перекрёстке проспекта Победы и улицы Каслинской в субботу, 6 июня, столкнулись маршрутка и легковушка. На место примчались две скорые. Как сообщили в полиции, в ДТП один пострадавший.

— Авария произошла в 11:40 возле дома по адресу проспект Победы, 167. Столкнулись Toyota Corolla и Ford Transit. По предварительным данным, в медучреждение доставлена пассажирка одного из транспортных средств. Ее состояние уточняется, - рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU