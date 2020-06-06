Погода в Челябинске на 7 июня 2020: день покажет погоду на лето

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:44:49+03:00

Если росы не будет, то и лето ждем жаркое и сухое. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рассказываем, какой будет погода 7 июня 2020 в Челябинске

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Если удастся проснуться пораньше и выйти на улицу, завтра узнаете прогноз на лето. По народным приметам, если утром 7 июня на траве много росы, лето будет дождливым. А пока мы расскажем, какой будет погода в Челябинске 7 июня 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью до +10. Днем в Челябинске воздух прогреется до +28 градусов.

Ветер юго-восточный, с порывами до 12 метров в секунду. Осадков, скорее всего, не будет.

Точно такой же прогноз синоптики дают на первый рабочий день, 8 июня.

А уже со вторника дневные температуры в Челябинске поднимутся выше +30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU