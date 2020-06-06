Погода в Челябинске на 7 июня 2020: день покажет погоду на лето
Если удастся проснуться пораньше и выйти на улицу, завтра узнаете прогноз на лето. По народным приметам, если утром 7 июня на траве много росы, лето будет дождливым. А пока мы расскажем, какой будет погода в Челябинске 7 июня 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью до +10. Днем в Челябинске воздух прогреется до +28 градусов.
Ветер юго-восточный, с порывами до 12 метров в секунду. Осадков, скорее всего, не будет.
Точно такой же прогноз синоптики дают на первый рабочий день, 8 июня.
А уже со вторника дневные температуры в Челябинске поднимутся выше +30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU