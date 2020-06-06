На трассе М-5 возле Миасса на два месяца ограничат движение
В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 ограничат движение с 10 июня по 15 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Реверсивное движение из-за капремонта газопровода организуют на участке 1772 + 286 км возле Миасса.
— Важно: в ночь с 10 на 11 июня, с 2 до 5 часов, движение транспорта будет полностью остановлено. Легковые автомобили направят через Миасс, а тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения, — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
НОМЕРОК
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU