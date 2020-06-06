2020-06-06T17:59:50+03:00
Общество

На трассе М-5 возле Миасса на два месяца ограничат движение

Тут будут ремонтировать газопровод
Валентина ВАГАНОВА
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В ночь с 10 на 11 июня, с 2 до 5 часов, движение транспорта на участке будет полностью остановлено.В ночь с 10 на 11 июня, с 2 до 5 часов, движение транспорта на участке будет полностью остановлено.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 ограничат движение с 10 июня по 15 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Реверсивное движение из-за капремонта газопровода организуют на участке 1772 + 286 км возле Миасса.

— Важно: в ночь с 10 на 11 июня, с 2 до 5 часов, движение транспорта будет полностью остановлено. Легковые автомобили направят через Миасс, а тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения, — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

НОМЕРОК

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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