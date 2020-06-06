В Челябинской области начали поджигать тополиный пух

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:17:49+03:00

Тополиный пух вспыхивает, как порох. Поджигать его нельзя! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В МЧС отмечают, что обстановка сейчас напряженная

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Читатель КП-Челябинск снял на видео затянутую дымом дорогу в сторону аэропорта «Курчатов». Здесь вспыхнул тополиный пух на обочине. Тушить его приехали пожарные.

— Опасно — рядом сады, — отмечает челябинец.

СМИ сообщают, что сегодня днем, 6 июня, на улице Братьев Кашириных из-за пуха сгорели три иномарки. Жители пытались потушить пламя водой, но пух моментально разгорелся, перекинулся на деревья, а от них на автомобили. Из-за чего вспыхнул пух неизвестно, может, кто-то бросил непотушенную сигарету.

В ГУ МЧС России по Челябинской говорят, что ситуация сейчас напряженная, возгораний много по всему городу. Пожарные просят родителей следить за детьми, чтобы те не поджигали пух.

Напомним, в регионе действует противопожарный режим: сжигать мусор, траву и разводить костры — запрещено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783509" frameborder="0"></iframe> Горит пух по дороге в аэропорт Челябинска.Видео: читатель КП

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ИСТОЧНИК KP.RU