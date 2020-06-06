В Челябинской области начали поджигать тополиный пух
Читатель КП-Челябинск снял на видео затянутую дымом дорогу в сторону аэропорта «Курчатов». Здесь вспыхнул тополиный пух на обочине. Тушить его приехали пожарные.
— Опасно — рядом сады, — отмечает челябинец.
СМИ сообщают, что сегодня днем, 6 июня, на улице Братьев Кашириных из-за пуха сгорели три иномарки. Жители пытались потушить пламя водой, но пух моментально разгорелся, перекинулся на деревья, а от них на автомобили. Из-за чего вспыхнул пух неизвестно, может, кто-то бросил непотушенную сигарету.
В ГУ МЧС России по Челябинской говорят, что ситуация сейчас напряженная, возгораний много по всему городу. Пожарные просят родителей следить за детьми, чтобы те не поджигали пух.
Напомним, в регионе действует противопожарный режим: сжигать мусор, траву и разводить костры — запрещено.
Горит пух по дороге в аэропорт Челябинска.Видео: читатель КП
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ИСТОЧНИК KP.RU