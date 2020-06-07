2020-06-06T21:05:15+03:00
Общество

Готовьте купальники: синоптики обещают жаркую неделю в Челябинске

Воздух прогреется до +32 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Предстоящая неделя будет жаркой.Предстоящая неделя будет жаркой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Предстоящая неделя порадует южноуральцев прогнозом погоды. Столбики термометров почти все дни будут показывать 30-градусную жару. Правда, насладиться ею нужно успеть в будни: с работы — на пляж загорать. С четверга, 11 июля, начнутся дожди. И по прогнозу Gismeteo, лить будет все выходные.

В День России, 12 июня, ожидается гроза, похолодает до +18. В воскресенье будет +13, дождь.

Напомним, официально купальный сезон в Челябинске не открыт из-за пандемии. Но все купаются. Поэтому городские власти поставили дежурить спасателей на пляжи. Где в этом году оборудованы места отдыха, а в каких водоемах купаться опасно для жизни — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Готовьте купальники: синоптики обещают жаркую неделю в Челябинске
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