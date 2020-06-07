Глава Росавиации назвал челябинский аэропорт одним из лучших в стране

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:41:13+03:00

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Глава Росавиации Александр Нерадько посетил аэропорт имени И.В. Курчатова, где сейчас полным ходом идет строительство нового аэродрома и модернизация международного терминала.

— После полной реконструкции, аэродром будет соответствовать повышенной III категории ИКАО и сможет принимать любые воздушные суда. Подобных аэропортов в России на сегодня только семь, — отметил Александр Нерадько.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 5 июня, комиссия вместе с главой Росавиации осмотрели аэродром и посетила международный терминал.

— Рабочая группа проверила работы по устройству покрытия и основания под строительство 2 мест стоянки воздушных судов, обследовала работы по замене системы светосигнального оборудования и по устройству периметрового ограждения аэродрома с техническими средствами охраны, — рассказали в пресс-службе аэропорта имени Игоря Курчатова.

Александр Нерадько пообещал, что искусственная взлетно-посадочная полоса в аэропорту Челябинска будет сдана уже в августе.

Напомним, обновление аэропорта проводят в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

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ИСТОЧНИК KP.RU