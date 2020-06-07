2020-06-07T07:41:13+03:00
Общество

Глава Росавиации назвал челябинский аэропорт одним из лучших в стране

Полным ходом идет строительство нового аэродрома
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Глава Росавиации посетил челябинский аэропортГлава Росавиации посетил челябинский аэропортФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Глава Росавиации Александр Нерадько посетил аэропорт имени И.В. Курчатова, где сейчас полным ходом идет строительство нового аэродрома и модернизация международного терминала.

— После полной реконструкции, аэродром будет соответствовать повышенной III категории ИКАО и сможет принимать любые воздушные суда. Подобных аэропортов в России на сегодня только семь, — отметил Александр Нерадько.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 5 июня, комиссия вместе с главой Росавиации осмотрели аэродром и посетила международный терминал.

— Рабочая группа проверила работы по устройству покрытия и основания под строительство 2 мест стоянки воздушных судов, обследовала работы по замене системы светосигнального оборудования и по устройству периметрового ограждения аэродрома с техническими средствами охраны, — рассказали в пресс-службе аэропорта имени Игоря Курчатова.

Александр Нерадько пообещал, что искусственная взлетно-посадочная полоса в аэропорту Челябинска будет сдана уже в августе.

Напомним, обновление аэропорта проводят в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Росавиации назвал челябинский аэропорт одним из лучших в стране
Готовьте купальники: синоптики обещают жаркую неделю в Челябинске
В Челябинской области начали поджигать тополиный пух
Погода в Челябинске на 7 июня 2020: день покажет погоду на лето
На трассе М-5 возле Миасса на два месяца ограничат движение
«Нужно лишить прав пожизненно»: в Челябинске Lexus протаранил детскую площадку
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 6 июня 2020 года: число погибших перевалило за полсотни
«Зоошизы в своем репертуаре»: матерей возмутила женщина с собакой в магазине Челябинской области
Пострадала пассажирка: в Челябинске маршрутка протаранила иномарку
«Нельзя так бездумно рубить»: общественники показали, как вырубали рощу под «Алмаз» в Челябинске
Обожжено полтела: школьница из Магнитогорска, получившая удар током на железной дороге, находится в тяжелом состоянии
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 6 июня 2020 года: более ста заболевших и две смерти
Власти объяснили, почему в центре Челябинска вырубят клены и липы
Молодежный театр Челябинска отправится на «Большие гастроли — онлайн»
Южноуральские подростки покорили преподавателей ГИТИСа
В Челябинской области от коронавируса погиб еще один медработник
Евгений Тефтелев останется под домашним арестом до августа