Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июня 2020 года: еще три смерти

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:06:25+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 7 июня выявили 128 новых случаев. В регионе зарегистрировали уже 3847 пациентов с начала пандемии. Сейчас 1976 заболевших находятся под наблюдением врачей.

Еще 80 человек выписали и отправили домой. Всего на Южному Урале победить коронавирус смогли 1801 заразившийся.

За последний день от COVID-19 умерли еще три пациента: 81-летний пенсионер, и две пожилые женщины, которым было по 76 и 77 лет. За время эпидемии в области погибли 54 человека, заболевших новой опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU