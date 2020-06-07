Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июня 2020 года: еще три смерти
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 7 июня выявили 128 новых случаев. В регионе зарегистрировали уже 3847 пациентов с начала пандемии. Сейчас 1976 заболевших находятся под наблюдением врачей.
Еще 80 человек выписали и отправили домой. Всего на Южному Урале победить коронавирус смогли 1801 заразившийся.
За последний день от COVID-19 умерли еще три пациента: 81-летний пенсионер, и две пожилые женщины, которым было по 76 и 77 лет. За время эпидемии в области погибли 54 человека, заболевших новой опасной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU