В Челябинской области застройщик отказался отдавать квартиры для детей сирот

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:58:20+03:00

Заказчик знал о рисках, но ничего не предпринял

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Компания АО «Квартала» должна была передать администрации Копейска 8 благоустроенных квартир, предназначенных для детей-сирот, а новый дом возвести до 1 апреля.

— Вместе с тем, АО «Квартал» не исполнило обязательства по строительству и передаче заказчику жилых помещений (благоустроенных квартир) как в сроки, предусмотренные контрактом, так и в сроки, предусмотренные законодательством о контрактной системе для устранения нарушений условий контракта, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком, что свидетельствует об отсутствии намерения и воли общества в части добросовестного исполнения контракта, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Застройщик предлагал принять недострой, несмотря на то, что заказчик полностью выполнил свои обязательства и оплатил 99% от цены строительства. За нарушение условий контракта АО «Квартал» внесли в список недобросовестных поставщиков на два года.

Однако Челябинское УФАС несколько раз предупреждало администрацию Копейска, что инвестирование в строительство — небезопасный способ покупки жилья, тем более для сирот.

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ИСТОЧНИК KP.RU