2020-06-08T10:19:40+03:00
Общество

Над Челябинском пролетит яркая комета

Небесное тело можно будет заметить даже без оптики
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Красота из космоса: в середине лета к Земле на максимально близкое расстояние подлетит одна из самых ярких комет. Как отмечают астрономы, след от небесного тела можно будет увидеть даже без телескопа.

Согласно изданию «Курс дела», небесное тело под названием NEOWISE (C/2020 F3) на подлете к Солнцу. По яркости ее можно будет сравнить с видимыми в ночном небе звездами, благодаря чему и станет возможно увидеть хвост кометы. Впрочем, эксперты все же советуют наблюдать за небесным телом через бинокль или телескоп.

Также астрономы успокаивают впечатлительных горожан. Кометы летят на довольно далекой орбите от Земли, поэтому опасности для для человечества не представляет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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