Еще один: из Челябинска увозят новый низкопольный трамвай

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:32:46+03:00

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Меньше инновационного общественного транспорта: из Челябинска увозят новый низкопольный трамвай производства екатеринбургского завода «Уралтрансмаш». Фотографией погруженного с помощью тягача вагона поделились пользователи социальных сетей

Изначально снимок появился в сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что трамвай увозят из-за окончания контракта по испытанию вагона в Челябинске. Якобы из-за этого вагон увозят из города обратно в Екатеринбург.

По сообщениям от «ЧелябГЭТ» действительно закончился срок тестовой эксплуатации. При этом перевозчик добавил, что по итогам испытательного срока был подготовлен список рекомендаций по техобслуживанию вагона. Кроме того, в «ЧелябГЭТ» не исключили, что может быть закуплено больше моделей, однако это будет зависеть от включения трамваев в госзакупки

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ИСТОЧНИК KP.RU