2020-06-11T11:30:18+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 11 июня 2020: заболели контактные

Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 11 июня 2020
Сергей ГРУШАКОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Курганской области увеличилосьКоличество зараженных коронавирусом в Курганской области увеличилосьФото: Олег УКЛАДОВ
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В Курганской области за сутки зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19. Большинство заразившихся контактировали с заболевшими.

Два случая — завозные: из ЯНАО у жителя Варгашинского района и из Москвы у жителя Макушинского района. Остальные 9 случаев — контактные у жителей Кургана, Сафакулевского, Целинного, Кетовского, Шадринского районов.

— По выздоровлению выписаны 6 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, — сообщили в оперштабе Курганской области.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3553 человека, в т.ч. 520 человек — контактные с заболевшими COVID-19.

Всего в Курганской области на новую коронавирусную инфекцию суммарно проведено 39509 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 11 июня 2020: заболели контактные