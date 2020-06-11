2020-06-11T14:08:27+03:00
Общество

Без анализа на коронавирус челябинцев не пустят в Курганскую область

Новые правила начинают действовать с 15 июня
Лидия ПЕСКОВА
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Чистый анализ должен быть свежим - действительны только те справки, которым два дня.Чистый анализ должен быть свежим - действительны только те справки, которым два дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С ближайшего понедельника, 15 июня, при въезде в Курганскую область будут требовать отрицательный тест на коронавирус. Нововведение коснется всех, кто не имеет прописки в Зауралье.

— Справка должна быть получена не ранее, чем за два календарных дня до даты вашего выезда из точки отправления. Если вы отправляетесь в Курганскую область 15 июня 2020 года, то справка должна быть получена не ранее 13 июня 2020 года, — уточняют в курганском оперативном штабе по коронавирусу.

Такую справку также будут требовать у местных жителей, которые возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области. Кроме того, они должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

Справки будут требовать у всех, кто прибывает в Курганскую область авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным транспортом.

Тем, кто едет в Курган на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно будет показывать в момент посадки в автобус. Перевозчики также будут отвечать за наличие справок у всех пассажиров рейса.

На автомобильных дорогах на въездах в Курганскую область по-прежнему будут работать посты ГИБДД для контроля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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