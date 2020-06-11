Погода в Челябинске на 12 июня 2020: к чему в городе подул ветер

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:37:31+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июня 2020 года

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Если верить синоптикам, День России мы встретим небесным салютом. Погода в городе уже меняется, и на завтра синоптики обещают небольшие дожди и грозу. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июня 2020 года.

Всех уставших от зноя обрадует легкое похолодание. В пятницу, по прогнозам Челябинского гидрометцентра, дневная температура не поднимется выше +29 градусов. Да и солнце не станет шпарить нещадно. Небо уже затягивают облака, завтра их будет гораздо больше.

Уже нынешней ночью в городе могут пройти небольшие дожди и гроза. Пятница тоже порадует нас небольшими осадками и раскатами грома. Ветер только усилится. И в целом день обещает быть переломным.

В субботу и в воскресенье в Челябинске похолодает до +22...+20 градусов.

Синоптики не стали продлевать режим НМУ на ближайшие выходные. Смена погода должна отчасти развеять смог и слегка сполоснуть город от пыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU