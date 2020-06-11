2020-06-11T17:37:31+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 12 июня 2020: к чему в городе подул ветер

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
На День России синоптики обещают небесный фейерверк.На День России синоптики обещают небесный фейерверк.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Если верить синоптикам, День России мы встретим небесным салютом. Погода в городе уже меняется, и на завтра синоптики обещают небольшие дожди и грозу. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июня 2020 года.

Всех уставших от зноя обрадует легкое похолодание. В пятницу, по прогнозам Челябинского гидрометцентра, дневная температура не поднимется выше +29 градусов. Да и солнце не станет шпарить нещадно. Небо уже затягивают облака, завтра их будет гораздо больше.

Уже нынешней ночью в городе могут пройти небольшие дожди и гроза. Пятница тоже порадует нас небольшими осадками и раскатами грома. Ветер только усилится. И в целом день обещает быть переломным.

В субботу и в воскресенье в Челябинске похолодает до +22...+20 градусов.

Синоптики не стали продлевать режим НМУ на ближайшие выходные. Смена погода должна отчасти развеять смог и слегка сполоснуть город от пыли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К празднику: Челябинск начали украшать триколором к Дню России
Демонтаж фудтрака в Челябинске перерос в драку с полицией
В Челябинской области нашли тело трехлетнего мальчика в выгребной яме
Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области до конца июня
Фальшивка на 7 миллионов: в Челябинской области задержали крупную партию контрафакта
Погода в Челябинске на 12 июня 2020: к чему в городе подул ветер
В Челябинске завели уголовное дело из-за поджога двух человек
ВТБ помогает восстанавливать леса России
С Wi-Fi и сауной: работников ЧТПЗ изолировали в железнодорожных вагонах
В Челябинске нашли применение бойцам студенческих отрядов
Жителям Челябинской области разрешили ходить в лес и на шашлыки
Без анализа на коронавирус челябинцев не пустят в Курганскую область
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
В Челябинске для уборки парков и скверов закупили особую технику
Подальше от болельщиков: «Трактор» показал новую площадку в Челябинске
Военного из Челябинской области наградили за спасение школьника из горящей машины
Прощай, самоизоляция! Челябинская область возвращается к привычной жизни
Налоговая инспекция Челябинской области возобновляет прием посетителей, но с оговоркой
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 11 июня 2020: заболели контактные