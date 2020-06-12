Два рецидивиста сбежали из психбольницы в Магнитогорске, прихватив с собой алкоголика

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:18:58+03:00

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В четверг, 11 июня, из областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске сбежали три пациента. По крайней мере, двое из них опасны, так как уже имели судимость за причинение тяжкого вреда людям.

— Информацию, размещенную в социальных сетях, подтверждаем. Полиция ведет поиск сбежавших. Пока никого из них не нашли, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Двое сбежавших из Карталов. Александру Перчаткину 27 лет, Александру Клещеву 22 года. Оба были судимы по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причем Клещев осужден по 4-му пункту, это значит, что потерпевший погиб.

В момент побега оба рецидивиста были в спортивных штанах, в сланцах черного цвета. На Перчаткине полосатая футболка желто-белого цвета. На Клещеве — черная рубашка-поло.

Вместе с ними пропал 35-летний пациент Константин Колбасов, он житель Магнитогорска. Криминального прошлого за Колбасовым нет, в больнице его лечили от алкоголизма. В момент побега на нем были пижамные брюки, белая футболка и черные сланцы.

Если вы видели этих людей, позвоните в полицию по любому номеру. Или непосредственно в «Левобережный» отдел полиции Магнитогорска по телефонам: 8 (3519) 39-36-02 или 8-999-37-109-15.

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ИСТОЧНИК KP.RU