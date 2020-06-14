2020-06-14T17:41:52+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Челябинска чуть не сгорела квартира

Пожар начался в комнате и перебросился на балкон
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В разгар пожара в квартире была женщинаВ разгар пожара в квартире была женщинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Огненные выходные: в Ленинском районе Челябинска чуть не сгорела квартира. Видео с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

По предварительной информации пожар произошел в квартире девятиэтажки по улице Гражданская. Огонь грозился перебраться в другие жилища, при этом, как узнал корреспондент КП-Челябинск, в квартире в момент пожара находилась женщина.

— В доме на последнем этаже горел балкон, а также комната в квартире. Пострадавших в ходе происшествия нет. Сейчас причины пожара уточняются, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В Ленинском районе Челябинска загорелась квартира.Видео: Наш Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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