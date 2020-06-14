Ситуация не позволяет: в Челябинске не пройдет Парад Победы

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:25:01+03:00

Состоится ли в этом году парад или снова будет перенесен пока неизвестно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Коронавирус победил: в Челябинске не будет торжественного построения войск и техники 24 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса его перенесли с 9 мая на лето, однако ситуация за два месяца все же не улучшилась.

К такому решению пришел региональный оперативный штаб. По мнению медиков, проводить такое массовое мероприятие все еще не позволяет ситуация.

— Такое решение принято в связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также из-за риска дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, ранее в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 июня. Конкретно в Челябинске 649 пациентов остаются под медицинским наблюдением и еще 205 человек ждут своих анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU