2020-06-14T18:25:01+03:00
Общество

Ситуация не позволяет: в Челябинске не пройдет Парад Победы

Ранее торжественное шествие уже переносили
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Состоится ли в этом году парад или снова будет перенесен пока неизвестноСостоится ли в этом году парад или снова будет перенесен пока неизвестноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус победил: в Челябинске не будет торжественного построения войск и техники 24 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса его перенесли с 9 мая на лето, однако ситуация за два месяца все же не улучшилась.

К такому решению пришел региональный оперативный штаб. По мнению медиков, проводить такое массовое мероприятие все еще не позволяет ситуация.

— Такое решение принято в связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также из-за риска дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, ранее в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 июня. Конкретно в Челябинске 649 пациентов остаются под медицинским наблюдением и еще 205 человек ждут своих анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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