2020-06-19T18:55:03+03:00
Общество

«Черный юмор. Неуместный»: в медуниверситете Челябинска прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в вузе

По сетям пошли слухи, что здесь заразились более половины сотрудников
Ирина ГОЛЛАЙ
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Практически весь вуз с конца марта на дистанционке, и случаи заражения среди сотрудников никак не связаны между собой.Практически весь вуз с конца марта на дистанционке, и случаи заражения среди сотрудников никак не связаны между собой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером в пятницу, 19 июня, по соцсетям стала распространяться информация о вспышке коронавируса в Южно-Уральском медицинском университете. Неизвестные утверждали, что здесь заболели 60% сотрудников, вынужденных ходить на работу. А один из них — декан фармацевтического факультета Елена Симонян — погибла. Мы узнали реальное положение дел.

45-летняя Елена Симонян действительно погибла от ковидной пневмонии еще в начале июня Женщина стала жертвой домашнего очага заражения и сгорела буквально за пару суток. На работу она давно не ходила, трудилась из дома — дистанционно. Ее история никак не связана с заражением других сотрудников вуза. И она никогда не работала с пациентами — занималась аптечным делом.

Декан фармацевтического факультета Елена Симонян погибла от ковидной пневмонии 4 июня. Фото: chelsma.ru.

Декан фармацевтического факультета Елена Симонян погибла от ковидной пневмонии 4 июня. Фото: chelsma.ru.

— Университет с конца марта работает дистанционно. Если сейчас вы зайдете в главный корпус на Воровского, то не найдете там больше десяти человек. А вернее всего, ни в один корпус вуза вас просто не пустят, — рассказал КП-Челябинск специалист по связям с общественностью Южно-Уральского медицинского университета доцент кафедры социально-гуманитарных наук Кирилл Ратников.

По словам Ратникова, с начала пандемии в Челябинской области из 580 сотрудников вуза коронавирусом заразились всего лишь десять человек. Это менее 2% работников университета. У одних болезнь протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции дома. У других — в более выраженном виде. Однако вспышкой их заражение назвать нельзя.

— Вспышка — это одномоментное массовое заражение. А эти люди заболели в разное время и вирус подхватили в разных местах. Повторюсь, на работу практически никто не ходит, все работают дистанционно, — говорит Ратников.

Природа слухов Кириллу Ратникову непонятна. Возможно, кто-то интерпретировал вчерашнюю информацию о 489 погибших от вируса российских врачах. Федеральные СМИ сообщали, что доля умерших медиков составляет 6,2% от всех погибших от коронавируса в России.

— Или же это черный юмор такой. Неуместный, — говорит Ратников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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