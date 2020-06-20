2020-06-20T17:42:40+03:00
Общество

В Троицке появился новый «Челябинский урбанист»

Активист, на манер своего коллеги, ведет блог о местной городской среде
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Троицкий урбанист, vk.comФото: Троицкий урбанист, vk.com
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Количество последователей растет: на Южном Урале появился новый «Челябинский урбанист». Парень из Троицка, на манер Льва Владова, ведет блог о местной городской среде и урбанистических ошибках.

Почему каждому челябинцу нужна кадастровая карта и как стать урбанистом, — Лев Владов

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Судя по постам в социальных сетях, активист занимается этим уже почти два года — первый пост датирован июлем 2018 года. Большинство из записей - о том, как проходят ремонтные работы в городе. При этом, сам блогер нередко ссылается и рассказывает о достижениях своих коллег, таких как собственно Лев Владов или же Илья Варламов.

Интересно и то, что у «Троицкого урбаниста» в блоге есть ссылки и на других региональных активистов-блогеров, которые пишут о городской среде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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