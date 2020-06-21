2020-06-21T15:37:32+03:00
Общество

Азамат Мусагалиев и Станислав Ярушин записали видеопоздравления для челябинских медиков

Также врачей поздравил известный тележурналист Сергей Малоземов
Валентина ВАГАНОВА
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Звезды поздравили медиков и поблагодарили их за труд. Фото: кадр с видеоЗвезды поздравили медиков и поблагодарили их за труд. Фото: кадр с видео
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Челябинские медработники в свой профессиональный праздник получили благодарности и теплые пожелания от звезд. Целую серию видеопоздравлений опубликовал областной минздрав.

Известный КВН-щик и участник популярного телешоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев поздравил медработников и пожелал им крепкого здоровья, так как от их здоровья зависит наше.

Азамат Мусагалиев поздравил медиков Челябинской области с праздником.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

А актер и шоумен Станислав Ярушин отметил, что медики сегодня — №1, и поблагодарил их за спасение миллионов жизней.

Поздравление южноуральским врачам от Станислава Ярушина.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

Сергей Малоземов подчеркнул, что из-за коронавируса произошла очень важная вещь — вся страна и весь мир, наконец, поняли, по-новому осознали, насколько важен труд медиков. И высказал уверенность, что это ощущение сохранится.

Тележурналист Сергей Малоземов поздравил южноуральских врачей с Днем медика.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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