Азамат Мусагалиев и Станислав Ярушин записали видеопоздравления для челябинских медиков

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:37:32+03:00

Звезды поздравили медиков и поблагодарили их за труд. Фото: кадр с видео

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Челябинские медработники в свой профессиональный праздник получили благодарности и теплые пожелания от звезд. Целую серию видеопоздравлений опубликовал областной минздрав.

Известный КВН-щик и участник популярного телешоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев поздравил медработников и пожелал им крепкого здоровья, так как от их здоровья зависит наше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786186" frameborder="0"></iframe> Азамат Мусагалиев поздравил медиков Челябинской области с праздником.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

А актер и шоумен Станислав Ярушин отметил, что медики сегодня — №1, и поблагодарил их за спасение миллионов жизней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786187" frameborder="0"></iframe> Поздравление южноуральским врачам от Станислава Ярушина.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

Сергей Малоземов подчеркнул, что из-за коронавируса произошла очень важная вещь — вся страна и весь мир, наконец, поняли, по-новому осознали, насколько важен труд медиков. И высказал уверенность, что это ощущение сохранится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/786189" frameborder="0"></iframe> Тележурналист Сергей Малоземов поздравил южноуральских врачей с Днем медика.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU