Азамат Мусагалиев и Станислав Ярушин записали видеопоздравления для челябинских медиков
Челябинские медработники в свой профессиональный праздник получили благодарности и теплые пожелания от звезд. Целую серию видеопоздравлений опубликовал областной минздрав.
Известный КВН-щик и участник популярного телешоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев поздравил медработников и пожелал им крепкого здоровья, так как от их здоровья зависит наше.
Азамат Мусагалиев поздравил медиков Челябинской области с праздником.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области
А актер и шоумен Станислав Ярушин отметил, что медики сегодня — №1, и поблагодарил их за спасение миллионов жизней.
Поздравление южноуральским врачам от Станислава Ярушина.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области
Сергей Малоземов подчеркнул, что из-за коронавируса произошла очень важная вещь — вся страна и весь мир, наконец, поняли, по-новому осознали, насколько важен труд медиков. И высказал уверенность, что это ощущение сохранится.
Тележурналист Сергей Малоземов поздравил южноуральских врачей с Днем медика.Видео: Министерство здравоохранения Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU