Как будут отбирать добровольцев для массового тестирования на антитела к COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:42:30+03:00

Анкета для волонтеров уже появилась на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области

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На сайте Роспотребнадзора Челябинской области появилась анкета для волонтеров, которые готовы сдать кровь на антитела к COVID-19. Массовое тестирование поможет определить, какая часть населения области переболела и насколько велик наш коллективный иммунитет.

— Мы собираемся обследовать 2800 жителей области. Заполнить анкету может любой желающий, а потом методом случайной выборки мы определим необходимое нам число добровольцев, — рассказала начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Для участия в тестировании постараются отобрать людей разного пола и возраста, в том числе и детей старше года. При этом на тестирование не будут приглашать лиц из одного коллектива.

Заполнить анкету можно на сайте Роспотребнадзора с 23 по 26 июня. Также можно воспользоваться помощью специалистов Роспотребнадзора по телефонам 8 (351) 724-32-70 и 8 908 933-38-02. Забор крови будут проводить с 29 июня по 3 июля в ответственных медицинских организациях.

Участие в массовом тестировании бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU