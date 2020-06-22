Как будут отбирать добровольцев для массового тестирования на антитела к COVID-19
На сайте Роспотребнадзора Челябинской области появилась анкета для волонтеров, которые готовы сдать кровь на антитела к COVID-19. Массовое тестирование поможет определить, какая часть населения области переболела и насколько велик наш коллективный иммунитет.
— Мы собираемся обследовать 2800 жителей области. Заполнить анкету может любой желающий, а потом методом случайной выборки мы определим необходимое нам число добровольцев, — рассказала начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.
Для участия в тестировании постараются отобрать людей разного пола и возраста, в том числе и детей старше года. При этом на тестирование не будут приглашать лиц из одного коллектива.
Заполнить анкету можно на сайте Роспотребнадзора с 23 по 26 июня. Также можно воспользоваться помощью специалистов Роспотребнадзора по телефонам 8 (351) 724-32-70 и 8 908 933-38-02. Забор крови будут проводить с 29 июня по 3 июля в ответственных медицинских организациях.
Участие в массовом тестировании бесплатное.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»