2020-06-22T17:56:27+03:00
Общество

Пассажиру челябинского аэропорта со сломанной ногой пришлось подниматься по неработающему эскалатору

Видео происшествия сняли очевидцы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Кадр из видеоФото: Кадр из видео
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Новый терминал с неработающими лифтами: пассажиру аэропорта Челябинска со сломанной ногой пришлось подниматься на второй этаж по остановленному эскалатору. Как рассказали очевидцы, включить для мужчины движущиеся ступени или лифт отказались.

— Аэропорт Челябинск. Для вылета надо подняться на второй этаж. У человека сломана нога, он попросил включить либо лифты, либо движущуюся лестницу — эскалатор. Ни того, ни другого не случилось. Объяснение — у нас уже полгода ничего не работает, — рассказал авторы телеграм-канала «Вы слушали Маяк.

Как оказалось, причина неработающих конструкций оказалась банальной — пандемия. В условиях коронавируса практически невозможно обеспечить постоянную дезинфекцию эскалаторов и лифтов — в последних и вовсе необходимо проводить санитарную обработку после каждого пассажира. Мужчина на видео должен был обратиться за помощью на стойку регистрации, однако этого не сделал.

В Челябинске пассажиру аэропорта со ломанной ногой пришлось подниматься по неработающему эскалатору.Видео: Вы слушали Маяк, Telegram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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