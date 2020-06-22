Погода в Челябинске на 23 июня 2020 года: долго ли городу ждать обещанных дождиков

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:41:00+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 23 июня 2020 года

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23 июня в России отмечают День балалайки. Праздник придумали музыканты-народники и пока сами же его отмечают. Если вам нужен повод для хорошего дня — используйте на здоровье. Потому что погода в Челябинске 23 июня 2020 года вряд ли кого обрадует.

В ночь на вторник, 23 июня, в областном центре похолодает до +5...+7 градусов. Может пройти и дождик. Днем, конечно, теплее: до +19...+21 градусов. О недавних «под 30» пока остается только мечтать. Больше всего не повезло тем, у кого 23 июня начинается опрессовка.

Ветер в городе поутих, и синоптики снова объявили режим НМУ. В Челябинске он продлится до семи часов вечера вторника.

После этого — в среду, в четверг — в областном центре будет более ветрено, но пойдут дождики.

Такова погода в Челябинске на 23 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU