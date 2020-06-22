2020-06-22T18:32:57+03:00
Общество

Учителя школы в Челябинской области записали обращение к губернатору с просьбой не закрывать учреждения

Как объяснил глава региона, здание срочно нуждается в реконструкции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В здании не было капитального ремонта уже более 60 лет. Фото: Семёрочка» школа №7, vk.comВ здании не было капитального ремонта уже более 60 лет. Фото: Семёрочка» школа №7, vk.com
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Мы, скорее всего, попадем под сокращения — учителя школы №7 в Кусинском районе записали обращение к губернатору Челябинской области с просьбой сохранить учреждение. Работники боятся, что после начала реконструкции аварийного здания, учеников разбросают по другим школам, а весь коллектив расформируют.

Как рассказал глава Кусинского района Юрий Лысяков, проблема стоит очень серьезно — согласно экспертизе, в здании нельзя проводить занятия. После было решено начать разрабатывать план реконструкции школы, однако в ходе совещания, по мнению чиновника, педагоги не поняли, как будет организован образовательный процесс. Таким образом, после появления видеороликов, была созвана новая встреча.

— По итогам могу сказать, что школа № 7 закрывается на реконструкцию, предположительно, на два года. Педагоги будут стопроцентно трудоустроены, никто из них не потеряет работу. Они останутся со своими учениками, это касается и классного руководства. Учащиеся с 1-го по 5-й классы переходят полным составом в школу № 8. Учащиеся с 6-го по 11-й классы полным составом переходят в школу № 9, — рассказал Юрий Лысяков в своих социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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