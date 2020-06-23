В Челябинской области отменили Бажовский фестиваль из-за коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:53:58+03:00

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Бажовский фестиваль народного творчества 28 лет собирает творческих людей со всей страны. Но в этом году он не состоится из-за коронавируса. К такому решению пришли организаторы.

— Наша страна переживает сейчас сложный период. Мы обязаны поберечь себя и поберечь вас, — рассказала директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова. — На сегодня принято единственно правильное решение: Бажовский фестиваль обязательно состоится, но состоится в 2021 году. За это время мы его переосмыслим, наполним новыми интересными впечатлениями, которыми поделимся с вами. Мы обязательно дождемся 2021 года, чтобы увидеться вместе с вами на Бажовском фестивале.

Организаторы предлагают участникам «встретиться» в официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Здесь запущен онлайн-проект #ялюблюБажовку. Подписчики выкладывают фото, видео, истории с фестиваля. А специалисты Центра народного творчества читают полюбившиеся сказы Павла Петровича Бажова.

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ИСТОЧНИК KP.RU