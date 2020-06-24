Древний город, похожий на Аркаим, нашли в Челябинской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:27:46+03:00

На Южном Урале полно загадок, и раскрыты не все. Фото: Андрей АБРАМОВ

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На территории Челябинской области нашли древний город, похожий на Аркаим, сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

Автором находки стала заведующая отделом археологии вуза Наталья Батанина. Когда-то бабушка Натальи, Ия Михайловна, придумала собственный метод дешифровки аэроснимков, благодаря которому можно обнаружить следы исторических поселений. Ранее именно этот метод помог найти «Страну городов», похожих на Аркаим. А теперь, будем надеяться, подарил археологам еще один древний памятник — крупный могильник и поселение бронзового века.

Примечательно, что свой метод оценки аэроснимков бабушка передала только внучке. За помощью к Наталье Батаниной обращаются специалисты со всей страны и даже из-за рубежа.

Подробное обследование памятников археологи ЧелГУ планируют провести уже этим летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU