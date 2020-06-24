Два поезда до Анапы и Адлера с остановкой в Челябинске вернулись в строй

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:17:23+03:00

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РЖД восстанавливают работу южных поездов — до Анапы и Адлера, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Так, со следующего вторника, 30 июня, в расписание вернется поезд № 477/478 Челябинск — Адлер. А с воскресенья, 5 июля, начнет курсировать поезд № 519/520 Орск — Анапа с остановкой в Челябинске.

Купить билеты уже можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

— В поездах дальнего следования принимаются меры для безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В дороге проводники моют вагоны не менее четырех раз за сутки. Воздух обеззараживают ультрафиолетовые лампы, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию, — рассказывают в пресс-службе ЮУЖД.

Помимо этого у всех пассажиров два раза в сутки измеряют температуру. У проводников можно купить маски, перчатки и санитайзеры.

Если кому-нибудь станет плохо, на ближайшей станции ему вызовут медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU