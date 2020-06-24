2020-06-24T11:17:23+03:00
Общество

Два поезда до Анапы и Адлера с остановкой в Челябинске вернулись в строй

Оба начнут курсировать на следующей неделе
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Черноморские пляжи ждут туристов.Черноморские пляжи ждут туристов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

РЖД восстанавливают работу южных поездов — до Анапы и Адлера, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Так, со следующего вторника, 30 июня, в расписание вернется поезд № 477/478 Челябинск — Адлер. А с воскресенья, 5 июля, начнет курсировать поезд № 519/520 Орск — Анапа с остановкой в Челябинске.

Купить билеты уже можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

— В поездах дальнего следования принимаются меры для безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В дороге проводники моют вагоны не менее четырех раз за сутки. Воздух обеззараживают ультрафиолетовые лампы, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию, — рассказывают в пресс-службе ЮУЖД.

Помимо этого у всех пассажиров два раза в сутки измеряют температуру. У проводников можно купить маски, перчатки и санитайзеры.

Если кому-нибудь станет плохо, на ближайшей станции ему вызовут медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик с прицепом спровоцировал ДТП с пострадавшими на трассе в Челябинской области
Два поезда до Анапы и Адлера с остановкой в Челябинске вернулись в строй
Мертвые утки на берегу Смолино шокировали горожан
«Бросила машину и кинулась в воду»: женщина-военный спасла ребенка в Челябинской области
Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: плюс 172 и четыре погибших
Древний город, похожий на Аркаим, нашли в Челябинской области
«Привезут бессимптомную "корону"»: челябинский «Трактор» предостерегли от поездки на соревнования в Уфу
Торговую сеть «Монетка» хотят наказать за махинации со скидками в Челябинске
Два университета из Челябинска попали в топ-100 лучших вузов России
Раздор из-за газеты: Шведское и финское посольства в России рассорила статья «Миасского рабочего»
В Челябинске возбудили уголовное дело на застройщика ЖК «Рябина Парк»
Алексей Текслер предложил снизить ставку льготной ипотеки
Представители джазовых ансамблей из Челябинска, Екатеринбурга и Луисвилла обсудили музыку в режиме онлайн
В Челябинске осудили мужчину, который во время пьяной езды сбил семейную пару
Погода в Челябинске на 24 июня 2020 года: к чему под вечер выглянуло солнце