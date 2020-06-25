2020-06-25T16:52:24+03:00
Общество

Найдите отличия: челябинцы сравнили еду, которую подают больным коронавирусом

Некоторые обеды выглядят значительно беднее, чем у других
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Даже пюре немного. Фото: Екатерина КурочкинаДаже пюре немного. Фото: Екатерина Курочкина
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Челябинцы обратили внимание на питание пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением в больницах. У некоторых больных обед выглядит значительно богаче, чем у других.

На проблему обратила внимание челябинка Екатерина Курочкина. У девушки оба родителя заболели COVID-19, однако были доставлены в разные больницы — мать попала в противотуберкулезный диспансер на ЧМЗ, а отца увезли в ГКБ №9. Все бы ничего — однако обед у одного из пациентов оказался значительно богаче, чем у другого.

Блюд гораздо больше. Фото: Екатерина Курочкина

Блюд гораздо больше. Фото: Екатерина Курочкина

— Если вы жалуетесь на свой обед — у кого-то он явно хуже, — пишет Екатерина в своих социальных сетях.

При этом женщина отметила, что она все равно очень благодарна врачам за лечение и быстрое реагирование на ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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