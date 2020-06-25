Представители челябинских вузов рассказали о приемной кампании в период пандемии

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:50:23+03:00

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Представители челябинских вузов рассказали подробности о том, как будет проходить приемная кампания в высшие учебные заведения в период пандемии. Соответствующая пресс-конференция прошла сегодня, 25 июня, в пресс-центре «Гранада-Пресс».

Так эксперты успели обсудить то, как кампании адаптировались к новому расписанию школьников — из-за пандемии пришлось сдвинуть сроки ЕГЭ, а следовательно и конец приема документов выпускников.

— 18 июня министерство образования утвердило новые сроки приема в вузы — теперь подача документов имеет четкие пределы: по результатам ЕГЭ, до 18 августа. Раньше прием заканчивался, как правило, до 20 июля, — рассказала завкафедрой «Социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины» Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Кравченко.

При этом вся приемная кампания теперь пройдет в онлайн-формате. Принимать документы из рук в руки в 2020 году не будут. Впрочем, в вузах надеются вернуться к традиционным очным занятиям в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

— Чтобы у абитуриентов не возникало никаких трудностей, мы консультируем и ребят, и их родителей. К нам поступает большое количество звонков, для нас это в некотором роде испытание, но мы с ним справляемся успешно. Существует два способа приема документов: через портал «Госуслуги» и через личные кабинеты вузов, — добавила Ирина Кравченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU