В челябинскую колонию попытались предать тушенку с мефедроном

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:06:33+03:00

Запрещенное вещество нашли в двух банках. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

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Одному из осужденных исправительной колонии №2 попытались передать наркотики, спрятав их в консервы. Но внимательные сотрудники ГУФСИН заметили, что вес двух банок отличается от заявленного.

— Вскрыв мясные консервы, сотрудники учреждения обнаружили в банках свертки с неизвестным веществом. Исследование показало, что их содержимое является наркотическим средством, в состав которого входит мефедрон, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Общий вес изъятого составлял 9,07 грамма (крупной считается партия мефедрона от 2,5 грамм). Кроме того, 0,23 грамма нашли при обыске у женщины, которая принесла «передачку». Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 3 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору, в значительном размере»). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU